Benevento-Cavese 0-1, Orlando: "Questo successo sa di salvezza" Le parole del match-winner: "Abbiamo battuto uno 'squadrone'. Prosperi ha scaricato la tensione"

Un gol pesantissimo. Francesco Orlando fa scacco matto alla capolista. Il suo squillo al Vigorito è pesantissimo, con la Cavese che batte il Benevento e ora è vicinissima alla salvezza. “Sono contentissimo perché è una vittoria importantissima che ci avvicina al nostro obiettivo. Sapevamo di incontrare una squadra fortissima ma sono davvero felice perché questo successo vale tanto”.

Nel finale qualche momento di tensione: “So quanto mister Prosperi ci tiene e quanto ha tenuto dentro in questi mesi. Ha festeggiato, ha tirato fuori la sua gioia ma niente contro il Benevento, era felice solo per questo obiettivo che si avvicina”. Emozionante il ‘pasillo de honor’ ad inizio gara: “Era giusto fare questo tributo ad una squadra che ha stracciato il campionato. Noi però abbiamo centrato una vittoria pesante. Adesso ci mancano due partite, speriamo di trovare tanta gente a Cava de’ Tirreni appena torneremo”.