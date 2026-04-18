Cavese, venti su venti: anche a Siracusa restrizioni per i tifosi Stagione da record fuori dal campo per la tifoseria metelliana ancora penalizzata

Venti su venti. Una stagione da record. Tra Coppa Italia e campionato di serie C per la Cavese c'è sempre stata una certezza: le restrizioni per le trasferte. Anche per l'ultima tappa in giro per l'Italia, in programma domani sera a Siracusa, i tifosi aquilotti potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Nicola De Simone” solo attraverso il circuito Go2, quindi telematicamente, ma con l'obbligo di possesso della Fidelity Card: il prezzo è di 10 euro più diritti di prevendita per il biglietto intero, 6 euro più diritti di prevendita per il ridotto, e potevano essere acquistati solo fino alle ore 19 di oggi. Facile immaginare che il settore resti vuoto anche in Sicilia in una gara che potrebbe regalare alla Cavese la certezza dell'ottenimento della salvezza in serie C dopo il provvidenziale blitz di Benevento. Una gioia per una stagione con un record da urlo.