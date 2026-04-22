Calcio a cinque, Feldi Eboli a secco: solo pari con l'Active Network (2-2) Al PalaDirceu sale a quattro la striscia di sfide senza vittoria per le foxes

La Feldi Eboli non riesce a vincere. Al PalaDirceu con l'Active Network arriva un pareggio per 2-2 al termine di una gara combattuta. Per le volpi un punto che arriva in una situazione difficile, sono quattro le gare senza vittorie e l’infermeria che non accenna a svuotarsi.

Per la gara contro i viterbesi out Braga, Di Stanio, Caponigro, Calderolli e il lungodegente Venancio. L’avvio è equilibrato ma con gli ospiti più pericolosi. L’Active sfiora subito il vantaggio con una conclusione che si stampa sulla traversa, poi Dalcin è protagonista poco dopo su Curri, mentre l’ex Nicola Degan va vicino al gol con un tentativo che termina di poco fuori. La Feldi prova a rispondere con Felipinho, alla ricerca della giocata di qualità, ma senza riuscire a trovare lo specchio. Nel finale di primo tempo arriva un’altra occasione per l’Active, con una seconda traversa colpita sugli sviluppi di un’azione viziata da un evidente fallo di mano non ravvisato dalla direzione arbitrale. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa l’Active parte ancora forte e si rende pericolosa con Cesaroni, ma questa volta è la Feldi a colpire. La sblocca Gui con una delle sue classiche giocate: si accentra e lascia partire un tiro potente e preciso che vale l’1-0. Il vantaggio però dura poco, perché gli ospiti trovano il pareggio con Amans. Le volpi non si disuniscono e reagiscono immediatamente: è Felipinho a riportare avanti la squadra di Antonelli firmando il 2-1. La Feldi sembra poter controllare la gara e sfiora anche il terzo gol con Echavarria, ma è ancora l’Active a trovare la rete, questa volta su calcio d’angolo con Toto Block, bravo a inserirsi e a battere Dalcin per il 2-2. Nel finale la Feldi prova a riportarsi avanti: grande occasione per Echavarria, ma Thiago Perez si supera con un intervento decisivo. Poco dopo è Gui a sfiorare la doppietta personale in contropiede, ma la sua conclusione termina alta. Si chiude così sul 2-2 una gara intensa e combattuta.

“I miei ragazzi hanno lottato e dato tutto quello che potevano, purtroppo le assenze e anche il cambio di campo non ci hanno facilitato le cose nelle ultime settimane - le parole di mister Antonelli -. L’obiettivo è quello di recuperare tutti e tornare a vincere il prima possibile in modo tale da presentarci ai Playoff nel migliore dei modi. La prossima gara sarà un derby, queste sono partite diverse dalle altre e può essere il momento giusto per voltare pagina“.