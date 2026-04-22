Salernitana, "tutto chiede...playoff": club concentrato sulla post-season Società, gruppo squadra e tifosi pensano ai playoff con una ritrovata unità d'intenti

Il bivio cessione saltato e mandato in archivio con un nulla di fatto. La sinergia ritrovata tra ambiente e squadra. I messaggi di Serse Cosmi e la volontà di scendere in campo per avere al proprio fianco il popolo granata in giro per l’Italia. La Salernitana prova a ripartire. Si avvia verso i playoff con una situazione ambientale incredibilmente opposta rispetto a poche settimane fa. A partire dalle incertezze societarie che hanno avuto un punto di svolta dopo il nulla di fatto di lunedì scorso. Saltata la trattativa fra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini, il patron avrebbe deciso di mettere in standby le voci su una possibile cessione per permettere a tutte le componenti di confluire i propri pensieri e attenzione sul finale di stagione.

Cosmi e la squadra all’esame Foggia

La concentrazione è massima. I segnali arrivati dal campo hanno permesso non solo di riportarsi al terzo posto, posizione preziosa e da preservare chiudendo i giochi con un successo pesante a Foggia, ma soprattutto di tendere la mano con l’ambiente. La tanto auspicata pace si è concretizzata. Calciatori e tifo ora viaggiano nella stessa direzione. Parola al campo, con l’ambizione di dare tutto, senza rimpianti. Ciò che chiede anche Serse Cosmi. L’allenatore si è fatto garante sin dal primo giorno della sua avventura in granata, ci ha messo la faccia nei momenti duri, ha chiesto e ottenuto a gran voce unità d’intenti. Tutto chiede…playoff, dunque. La palla nei piedi della Salernitana.