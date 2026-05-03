Calcio a 5, Feldi Eboli ancora a secco di vittorie: pari col Genzano (5-5) Le foxes chiudono al quinto posto la regular season: ora i playoff con Roma

Si chiude con un pareggio spettacolare la regular season della Feldi Eboli, che impatta 5-5 sul campo dell’Ecocity Genzano al termine di una gara folle, ricca di colpi di scena e ribaltamenti continui. Un punto che sta stretto alle volpi che, dopo una grande rimonta, si fanno rimontare a loro volta non trovando la vittoria neanche stavolta, con l’ultimo successo che risale ormai a sette partite fa. Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti: da un lato la grande reazione delle volpi, capaci di rimontare tre reti e ribaltare la gara, dall’altro il rammarico per non aver gestito il doppio vantaggio nel finale. Una vittoria avrebbe sicuramente rinvigorito il morale in casa delle foxes ma ora si apre un nuovo capitolo. Archiviata la regular season, per la Feldi Eboli è tempo di pensare ai playoff Scudetto. Le volpi affronteranno la Roma 1927 in una sfida che si preannuncia equilibrata: gara 1 si giocherà al Palasele di Eboli il prossimo 16 maggio, mentre gara 2 ed eventuale gara 3 saranno in trasferta.

L’avvio di gara è equilibrato, con la Feldi che prova a prendere in mano il ritmo del match e si rende pericolosa con Caponigro, il cui destro termina a lato. Dall’altra parte risponde l’Ecocity, ma Glielmi, scelto dal primo minuto da mister Antonelli, si fa trovare pronto con due interventi decisivi. A difendere i pali dei padroni di casa c’è però un monumento del futsal come Stefano Mammarella, che si oppone al tentativo di Gui. Al minuto 8 arriva il vantaggio dei padroni di casa ed è un gol da cineteca: Barichello, su lancio di Micheletto, si coordina e calcia al volo con una sforbiciata potente e precisa che non lascia scampo a Glielmi. Un gesto tecnico straordinario che vale l’1-0. Pochi minuti più tardi è ancora Barichello a colpire, stavolta con freddezza davanti al portiere rossoblù per il 2-0. La Feldi prova a reagire con Mateus, ma Mammarella è ancora attento, mentre Glielmi tiene a galla i suoi con un intervento su Taborda. Tuttavia, a soli tre secondi dall’intervallo, arriva anche il terzo gol dell’Ecocity: conclusione di Gastaldo su cui il portiere rossoblù non è perfetto, è 3-0 al termine del primo tempo.

Nella ripresa cambia tutto. Dopo il tributo del palazzetto a Mammarella, che lascerà l’Ecocity a fine stagione, la Feldi rientra in campo con un atteggiamento completamente diverso e nel giro di un minuto riapre la partita. Mateus accorcia le distanze ribadendo in rete un tiro deviato di Dalcin, poi Echavarria sfrutta un errore difensivo per il 2-3. Neanche il tempo di riorganizzarsi per i padroni di casa e ancora Mateus firma il gol del 3-3, completando una rimonta lampo. Le volpi prendono fiducia e continuano a spingere, trovando anche il sorpasso con Caponigro, che sigla il 3-4. La Feldi è padrona del campo e trova anche il quinto gol con la tripletta di Mateus, che firma il 3-5 e sembra chiudere definitivamente i giochi. Ma nel futsal nulla è scontato. L’Ecocity reagisce con il portiere di movimento e accorcia le distanze con Ricci, riaprendo la gara. Nel finale, a meno di due minuti dalla sirena, arriva anche il pareggio firmato dall’ex Barra, che fissa il punteggio sul definitivo 5-5.

"Una partita molto strana, resta ancora il problema del non essere cinici in attacco e ben disciplinati in difesa. Purtroppo abbiamo chiuso in una posizione che non volevamo, ma ora bisogna azzerare tutto perchè nei Playoff si riparte e dobbiamo farci trovare preparati. In queste due settimane ci concentreremo su disciplina e attenzione, cercando di ritrovare quella compattezza che ci ha contraddistinto per gran parte della stagione”, le parole di mister Luciano Antonelli al termine del match.