Salernitana, iniziano i playoff: i granata spettatori interessati Il programma presenta ben nove partite. Giovedì giornata clou per i granata

La lunga marcia verso la serie B inizia oggi. I playoff prendono il via. In palio l’ultimo posto promozione, dopo i trionfi di Vicenza, Arezzo e Benevento. Si parte alle ore 17:30 con Cittadella-Arzignano. Poi a partire dalle 20:00 anche il girone C scenderà in campo: spazio a Casertana-Atalanta Under 23, Crotone-Audace Cerignola, Lumezzane-Alcione Milano, Monopoli-Casarano, Pianese-Ternana, Pineto-Gubbio, Trento-Giana Erminio. Alle ore 20:45 chiuderà il programma Juventus-Vis Pesaro.

L’attesa della Salernitana

Una domenica all’insegna dei gol, delle emozioni e anche dei primi verdetti. Poi mercoledì sarà tempo del secondo turno preliminare (entreranno in gioco anche le quarte classificate dei rispettivi gironi) e solo allora la Salernitana avrà un quadro chiaro delle possibili avversarie. Bisognerà aspettare il sorteggio di giovedì 7 maggio per conoscere le rivali del 10 e del 13 maggio (prima sfida in trasferta, la seconda all’Arechi). Domenica da spettatrice: la Salernitana sonda il terreno.