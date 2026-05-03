Pallamano, Jomi Salerno parte forte: Brixen ko nella gara-1 delle semifinali Le salernitane si portano in vantaggio nella serie che porterà all'ultimo atto

Partenza super. La Jomi Salerno supera il Brixen Südtirol 29-25 in gara 1 della semifinale playoff per il titolo nazionale. Una vittoria autoritaria delle salernitane, in un match molto combattuto, primo atto di una serie che si preannuncia infuocata. La serie si sposterà ora a Brixen, dove Salerno avrà due risultati su tre per chiudere i conti ed evitare gara 3, su un campo però notoriamente difficile.

Avvio equilibrato alla Palumbo, con le due squadre che restano a contatto nei primi minuti: al 10’ il punteggio è sul 6-6. Salerno prova a prendere margine al 20’ grazie al rigore trasformato da Dalla Costa per il 12-10, e sempre la stessa giocatrice firma il +3 (14-11) al 26’. Brixen però non molla e, con le reti di Babbo e Aichner, ricuce lo strappo chiudendo il primo tempo sotto di una sola lunghezza (14-13).

Nella ripresa Salerno tenta nuovamente l’allungo e al 45’ si porta sul 22-18. Le altoatesine restano però pienamente in partita, trascinate da una brillante Francesca Luchin, decisiva in più frangenti. Al 53’ le campane sembrano in controllo sul 27-21, ma nel finale Brixen prova l’ultimo assalto accorciando fino al 27-23. Il tentativo di rimonta non basta: Salerno gestisce con lucidità il vantaggio e chiude sul definitivo 29-25, conquistando così gara 1.