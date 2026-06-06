Scafatese esagerata: 6-0 al Vado nella finale scudetto

Dopo aver conquistato con largo anticipo la promozione in serie C, la Scafatese centra un’altra vittoria storica. La società dell’Agro Nocerino Sarnese, battendo 6-0 il Vado nella finale di Teramo, si è aggiudicata lo scudetto del campionato di serie D. Una gioia grande per il patron Felice Romano che vede ampiamente ripagati gli investimenti realizzati per rilanciare il canarino.
Dopo aver chiuso sul 3-0 il primo tempo grazie alle reti di Alessio Esposito, Volpicelli e Palmieri, la squadra di Giovanni Ferraro dilaga nei secondi 45 minuti grazie ai gol di Sicurella, ancora Palmieri e Acquadro. Apoteosi per i tanti tifosi arrivati a Teramo per sostenere la Scafatese. Si chiude così una stagione magica per i colori gialloblù che, adesso, potranno iniziare a programmare la prossima stagione che li vedrà calcare nuovamente il palcoscenico del calcio professionistico.