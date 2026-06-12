Scafatese, il futuro è già iniziato: rinnovo triennale per Fusco e Ferraro Il patron Romano: "Rafforziamo il progetto e diamo continuità"

Dopo aver dominato il proprio girone nel campionato di serie D e vinto anche lo scudetto di categoria, la Scafatese getta le basi in vista del ritorno tra i professionisti. Il club del presidente Felice Romano ha ufficializzato i rinnovi del tecnico Giovanni Ferraro e del ds Pietro Fusco. Entrambi hanno sottoscritto un nuovo contratto triennale con i canarini.

Una scelta voluta fortemente dal numero uno del club: “Le vittorie sono importanti, ma ancora più importante è costruire qualcosa che duri nel tempo - ha detto il presidente Romano -. Per questo ho voluto fortemente confermare Pietro Fusco e Giovanni Ferraro per i prossimi tre anni. In questi mesi hanno dimostrato professionalità, competenza, attaccamento ai nostri colori e soprattutto la capacità di lavorare per il bene della Scafatese. I risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti, ma ciò che mi rende più orgoglioso è il percorso umano e professionale che abbiamo costruito insieme.

Oggi non stiamo semplicemente rinnovando due contratti. Stiamo rafforzando un progetto, stiamo dando continuità a una visione e stiamo costruendo il futuro della Scafatese. Davanti a noi ci sono nuove sfide, nuove responsabilità e una categoria prestigiosa da affrontare. Sono convinto che con uomini di questo valore continueremo a rendere orgogliosa Scafati e tutto il popolo gialloblù”.