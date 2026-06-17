Scafatese, si riparte da un pilastro del doppio trionfo in serie D Conferma per il capitano dei canarini: "Continuerà a guidare il gruppo anche tra i professionisti"

La Scafatese riparte dal suo capitano. Errico Altobello vestirà per un'altra stagione la maglia dei canarini. L'accordo è stato annunciato in giornata dalla società del patron Felice Romano.

"Leader in campo e fuori, punto di riferimento per compagni, staff e tifosi, Altobello è stato uno dei protagonisti assoluti del percorso che ha portato la Scafatese alla conquista del campionato, al ritorno nel calcio professionistico e al titolo di Campione d’Italia di serie D", spiega la Scafatese in una nota. "La sua conferma rappresenta molto più di una semplice permanenza: è un segnale di continuità, appartenenza e ambizione. Con la sua esperienza, il suo carisma e il suo attaccamento ai colori gialloblù, Errico continuerà a guidare il gruppo anche nella nuova avventura tra i professionisti, incarnando quei valori di sacrificio, serietà e senso di appartenenza che da sempre contraddistinguono la nostra società".