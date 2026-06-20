Scafatese, ecco il rinnovo per bomber Maggio Il centravanti resta in gialloblu. E i canarini volano in Abruzzo

La Scafatese riparte dal suo bomber. Con una nota ufficiale, i canarini hanno annunciato il rinnovo del contratto con Domenico Maggio. Tra regular season e Poule Scudetto, Mimmo Maggio ha collezionato 15 reti e 6 assist, contribuendo in maniera determinante ai successi della formazione canarina. Numeri che certificano il peso specifico dell’attaccante all’interno del progetto tecnico e che hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Dopo oltre 200 gol realizzati in carriera, ora per Maggio la grande chance dell’esperienza in serie C con la volontà di dare continuità ai suoi numeri da capogiro, dopo i due campionati consecutivi vinti in serie D prima con la maglia del Siracusa e poi con quella Scafatese.

Ritiro in Abruzzo

Il club ha anche annunciato i dettagli legati alla fase di precampionato. La squadra gialloblù sarà di scena a Alfedena, in Abruzzo, dal 13 al 29 Luglio. Successivamente il ritorno in Campania per preparare al meglio il debutto prima nella Coppa Italia Serie C e poi in campionato.