Cavese, che entusiasmo: il club riapre la campagna abbonamenti Dopo il pari con la Salernitana, la decisione della società

Il sorriso nel derby, la gioia per una partenza super. La Cavese vuole sfruttare l'onda lunga del derby con la Salernitana. Così con un nota ufficiale, il club ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti, al momento ferma a quota 342 tifosi, sottolineando "un atto di fede, passione ed amore incondizionato per questi colori". Da questa mattina, Martedi 8 Settembre e sino alla gara col Sorrento di Martedi 15 Settembre ore 21, presso lo Store Cavese in Corso Mazzini 160 sarà possibile ancora sostenere gli aquilotti sottoscrivendo l’abbonamento per le restanti 16 gare casalinghe di campionato. Il titolo sarà valido per le restanti 16 gare casalinghe del Campionato Serie C Sky Wifi con le altre 2 gare nelle quali la società si riserva si attuare la “Giornata Blufoncè”.

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Curva Sud:140 € + 5 € di prevendita

Distinti:218 € + 5 € di prevendita

Tribuna Scoperta:340 € + 5 € di prevendita

Tribuna Laterale:420 € + 5 € di prevendita

Tribuna Centrale:550 € + 5 € di prevendita

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Dai 10 ai 17 anni (non ancora compiuti) – Over 70 – Forze dell’Ordine