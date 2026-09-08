Il fiorettista del Club Scherma Salerno Giuseppe Di Martino in Nazionale U20 E' stato selezionato per l'allenamento collegiale "Azzurrini 2026"

Primo impegno della nuova stagione con la Nazionale giovanile per il fiorettista Giuseppe Di Martino, portacolori del Club Scherma Salerno. Il diciassettenne di Vietri sul Mare ha risposto alla convocazione del commissario tecnico Simone Vanni per l’allenamento collegiale “Azzurrini 2026”, in corso questa settimana a Roma presso il Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano.



Agli ordini del CT Vanni e del responsabile del settore Under 20 di fioretto Valerio Aspromonte, Giuseppe Di Martino sta lavorando insieme al gruppo dei fiorettisti selezionati per questo appuntamento, che apre la stagione 2026-2027 per gli atleti di interesse federale.



Comincia così un anno importante per l’allievo del maestro Marco Autuori, nato e cresciuto sulle pedane del Club Scherma Salerno. Nella scorsa stagione Di Martino ha conquistato una storica medaglia d’argento a squadre tra gli Under 17 ai Campionati Europei Cadetti di Tbilisi, in Georgia. Un risultato di grande prestigio, che ha rappresentato la prima medaglia internazionale nel fioretto per la scherma campana in una manifestazione di questo livello e ha consacrato il giovane vietrese tra i prospetti più interessanti della specialità.



Adesso per Di Martino è arrivato il momento del grande salto nella categoria Giovani. Terminato brillantemente il triennio tra i Cadetti, chiuso con la medaglia di bronzo conquistata agli ultimi Campionati Italiani di categoria svoltosi a Roma, per il fiorettista salernitano comincia il percorso tra gli Under 20. Una nuova esperienza, certamente impegnativa e stimolante, che l’atleta del Club Scherma Salerno affronta forte di quanto costruito nella passata stagione. Non soltanto il podio europeo a squadre di Tbilisi e il bronzo individuale ai Tricolori nella Capitale, ma anche l’importante esperienza vissuta rappresentando l’Italia ai Campionati del Mondo Cadetti di Rio de Janeiro.



Dal ritiro azzurro di Castelporziano parte dunque la nuova avventura agonistica di Giuseppe Di Martino, punta di diamante di un Club Scherma Salerno che sta lavorando con impegno e qualità sul proprio settore giovanile e su quello assoluto.