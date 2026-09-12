Cosenza-Cavese, le probabili formazioni: Masitto lancia Fusco Sfida sul neutro di Crotone (ore 15:00). Masitto: "Questa è una sfida verità"

A Crotone per dare continuità. Nuovo esame per la Cavese di Masitto. Dopo il pari prezioso e prestigioso nel derby con la Salernitana, i metelliani scendono in campo allo Scida di Crotone (ore 15, match a porte chiuse) contro un Cosenza alle prese con un inizio di stagione complicatissimo sia sul lato sportivo che per gli aspetti extra-campo. Elementi che non devono distogliere l’attenzione da un match insidioso, con Masitto che si prepara al tour de force senza però rinunciare ai suoi big. In attacco chance dal 1’ per la coppia Fusco-Alberti, con Orlando che si abbassa sulla linea dei centrocampisti.

Le parole del tecnico

Masitto vuole concentrazione: “Affrontiamo un avversario molto pericoloso e per il quale dobbiamo porre grande attenzione, non pensiamo ad altro. Questa è una partita che ci può dire tanto perché arriva dopo il derby, sono sfide insidiose e troviamo di fronte una squadra affamata, quindi non possiamo avere cali di concentrazione, non permetterci di avere un approccio alla partita come è stato il primo tempo di Salerno. Profondità della rosa? Dipenderà soprattutto dalla sfida contro il Cosenza, la gestione passa tutta da lì, per noi sarà fondamentale per il nostro percorso e la crescita collettiva, c'è un grande ampio margine di migliorare per questo gruppo ma tanto dipenderà dalla prestazione dello Scida".

Cosenza-Cavese, le probabili formazioni:

Cosenza (4-2-3-1): Iliev; Clemente, Dalmazzi, Dametto, Barone; Palmieri, D’Alena; Energe, McJannet, Almaviva; Achour. Allenatore: Coppitelli.

Cavse (3-5-2): Bertini; Peretti, Cionek, Nunziata; Diarrassouba, Orlando, Awua, Visconti, D’Amore; Fusco, Alberti. Allenatore: Masitto.