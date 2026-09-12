Catania-Scafatese, le probabili formazioni: c’è Emmausso dal 1’ Test prestigioso per i canarini (ore 18:00). Facciolo: "Servirà attenzione ed energia"

Test d’alto rango. La Scafatese fa visita al Catania (fischio d’inizio alle ore 18:00). Dopo la botta d’adrenalina per il pari spumeggiante con la Casertana, i canarini arrivano al Massimino con il desiderio di scrivere la storia in uno degli stadi più caldi dell’intera categoria. Senza Manzi, inforunato, il tandem Facciolo-Zeoli riparte dal 4-3-3 con l’impiego di Emmausso dal 1’ in attacco.

Le parole di Facciolo

In panchina non ci sarà ancora Michele Facciolo, squalificato. A guidare la squadra a bordo campo sarà l’allenatore in seconda Michele Zeoli, ex difensore del Catania, che tornerà da avversario al “Massimino”, lo stadio nel quale ha vissuto anche pagine importanti della storia recente del Catania. Facciolo guarda alla sfida sul campo. «Faremo la nostra partita e cercheremo di sfruttare le situazioni che ci lasceranno a disposizione. Dopodiché dovremo essere bravi a rimanere dentro la partita nei momenti in cui ci sarà da soffrire. Quando vai a giocare contro squadre che hanno qualità in tutti i reparti, non puoi pensare di limitarti a fare una sola fase. Bisogna preparare la partita considerando tutte le situazioni che si possono creare. A Caserta, ad esempio, sapevamo che ci sarebbe stato un momento in cui avremmo dovuto soffrire e i ragazzi sono stati bravi a rimanere dentro la partita, perché è normale che contro squadre di questo livello possa succedere. A Catania, inoltre, troveremo 15-16 mila persone che spingeranno la squadra e l’inerzia della gara può cambiare in pochissimo tempo. Quando hai un pubblico che spinge così tanto, è normale che il giocatore trovi maggiore enfasi e motivazione. Dovremo quindi fare una gara molto attenta, giocare la nostra partita e cercare di mettere in campo il calcio che sto cercando di trasmettere ai ragazzi. Sono contento perché anche questa settimana hanno lavorato molto bene. Poi, alla fine, vedremo cosa riusciremo a portare a casa».

Catania-Scafatese, le probabili formazioni:

Catania (4-3-3): Rinaldi; Corbari, Ierardi, Allegretto, Donnarumma; Quaini, Torrasi, Cavuoti; Lunetta, Russo, Cicerelli. Allenatore: Longo.

Scafatese (4-3-3): Becchi; Novella, Scognamiglio, Suhs, Bacchetti; Proia, Tripli, Toscano; Palmieri, Longo, Emmausso. Allenatore: Zeoli.