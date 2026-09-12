Salernitana, Cosmi: «Iervolino non mi è sembrato uno che vuole andar via» Il tecnico: «Se dobbiamo centrare qualcosa d'importante dobbiamo essere uniti»

Soltanto poche ore fa l'amministratore delegato Umberto Pagano aveva spiegato in conferenza stampa che l'avventura di Danilo Iervolino alla Salerntiana potrebbe essere entrata nella fase conclusiva. Poche ore dopo il patron granata ha deciso di sorprendere tutti, parlando a squadra ed allenatore nel corso di una lunga call.

«Devo ringraziarlo, anche perché ho visto i calciatori molto sorpresi», ha detto Serse Cosmi in conferenza stampa. «Io da quando sono qui, globalmente, avrò parlato 20 minuti con Iervolino. Oggi è stato un’ora con noi, ci ha caricato. E se posso aggiungere, ma questa è una mia impressione, tutto mi è sembrato, meno che una persona che voglia abbandonare la barca. Perché ha dato degli stimoli in prospettiva».

Parole arrivate in una serata che è coincisa con la prima vittoria in campionato della Salernitana ma anche con la rinnovata contestazione della Sud al patron. «Stamattina abbiamo avuto una call con il nostro presidente, in maniera sorprendente. Non ce l’aspettavamo. Ha detto cose importanti, con grande garbo e anche con grande intelligenza, senza essere isterico come mi è capitato spesso ma centrando i punti su cui pensava che potessimo migliorare. È stata una bella cosa, mi ha caricato. Perché - ha spiegato Cosmi - credo che da quando esiste il calcio sia fondamentale che tutte le componenti remino nella stessa direzione. Squadra, tifosi, società. Ognuno deve ragionare secondo quelli che sono i loro pensieri. Ma vi assicuro che se dobbiamo centrare qualcosa di importante, alla lunga, è necessario che tutte le componenti siano unite, senza sprecare energie per altre cose».