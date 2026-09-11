Salernitana-Potenza 4-2, Cosmi: "Vittoria pesante. Ora recupero Lescano" Il tecnico: "Non è un risultato che mi piace ma serviva vincere. La Gumina prova da bomber"

I messaggi sono tanti. Serse Cosmi ha commentato Salernitana-Potenza 4-2: “Questo risultato dà soddisfazione per le tante occasioni create ma anche per la dimostrazione di fragilità. Si risolverà soprattutto se riusciremo ancora a fare gol come oggi. Non abbiamo ancora equilibrio, è normale non avere un assetto. Non è un risultato che mi piace ma serviva la vittoria. Ora dobbiamo pensare al Barletta, su un campo complicatissimo. Dobbiamo recuperare energie e capire chi starà meglio.

Sul Potenza

Il Potenza continua a portare avanti il credo di De Giorgio, prediligendo l’aspetto tecnico e spettacolare. Sapevamo che con la loro leggerezza potessero crearci difficoltà. Siamo partiti bene, poi ci siamo fatti il 2-1 e abbiamo visto i fantasmi. Il gol di La Gumina ci ha tolto paura. E nel secondo tempo abbiamo creato tanto ma non siamo stati bravi nel chiudere i conti, anche per sfortuna. Da lì è stata una girandola di emozione. Poi ci ha pensato sempre La Gumina. E’ stata sempre sofferenza ma vincere così credo sia anche meglio perché se lo si fa con cose da migliorare vale di più.

Su Lescano

Siamo stati incredibili, nel primo tempo abbiamo creato tanto. Serviva meno egoismo e meno superficialità. La Gumina è stato il terminale offensivo. E’ stato il protagonista. Sono felice per La Gumina, quattro gol in tre partite è da bomber. Così come Lescano, che dobbiamo recuperare perché sta vivendo un momento di difficoltà. Non lo mollo, si deve mettere sotto e ci farà vincere le partite. Ho il dovere di recuperarlo perché sa fare la differenza. Non è in una grande condizione. Vuole fare ma non è in linea come gli altri. State tranquilli che Lescano tornerà. Siamo a metà classifica con questa vittoria. Ci siamo tolti dubbi ed amarezze. Ora serve equilibrio. Pensiamo a Barletta”.