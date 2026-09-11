Salernitana-Potenza 4-2, Celiento: "Iervolino ci ha caricato nel prepartita" Le parole del difensore: "Il patron ci ha trasmesso energia. Salerno per me vale tanto"

Le parole del patron. Daniele Celiento svela un retroscena: "Questa mattina il patron ci ha parlato in videocall e ci ha trasmesso energia, ci è arrivato dritto al cuore". Missione riuscita. Per il difensore anche la gioia per il gol: "Sono contento per il gol e per la vittoria. Ci tenevamo tanto. Era un peso e volevamo festeggiare. Abbiamo espresso un bel calcio nel primo tempo, con tante occasioni. Siamo un gruppo nuovo ma abbiamo dimostrato di avere forza, di volerci riscattare.

Sui gol subiti? Non ci aspettavamo il primo e ci ha spiazzato. Nel secondo tempo siamo ripartiti forti ma non è bastato. Siamo stati bravi nel restare in partita e a reggere nonostante la stanchezza. Condizione? Sappiamo che dobbiamo migliorare. Stiamo lavorando ed è più facile quando arrivano risultati positivi. Arrivo a Salerno? Non ho esitato, desideravo questa serata. Il gol è per mia moglie e le mie figlie. Qui vedo la voglia di risolvere i problemi. Questa è una vittoria pesante, da oggi inizia un nuovo cammino”.