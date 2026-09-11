Salernitana-Potenza 4-2, Tisci: "Sconfitta amara, il gol annullato brucia" Il tecnico ospite: "Abbiamo reagito da squadra vera contro una big"

Ivan Tisci fa l'analisi dopo la sconfitta del suo Potenza con la Salernitana: "L’avevo detto che sarebbe stata dura, come tutte quelle del campionato. La sconfitta ci può stare, contro una Salernitana forte che ha fatto la sua partita e ha fatto di tutto per vincere, noi torniamo sconfitti ma ce la siamo giocati viso a viso, torniamo a casa con tante cose su cui lavorare ma anche tante cose positive mostrate. L’atteggiamento del secondo tempo è stato importante, da squadra vera, di carattere, nel primo tempo abbiamo subito un po’ la grande partenza della Salernitana, ma i ragazzi non hanno abbassato la testa, ci hanno provato con determinazione. Mi prendo le cose giuste fatte".

Sull'episodio arbitrale

Peccato per l’episodio del gol annullato, i ragazzi si sono innervositi, difficilmente parlo di arbitri ma in quella situazione l’immagine era chiara, si poteva confermare la chiamata da campo.

Sulla Salernitana

Non mi fidavo del derby con la Cavese, tra l’altro c’era un gran caldo e i ritmi erano particolari, mi aspettavo una partenza forte, c’era necessità di trovare la prima vittoria, ma quando sono calati siamo stati bravi a schiacciarli, bisognava stare un po’ più attenti, la concentrazione avrebbe fatto la differenza. Secondo me la formazione di Cosmi può competere assolutamente, i gol visti lo dicono, per qualità per tipo di scelta, per me è costruita per provare a vincere fino alla fine. Sono sicuro che quando Cosmi troverà la quadra, con l’aiuto del pubblico, potrà essere protagonista.