Cavese-Casertana, le probabili formazioni: Masitto perde Diarrassouba Alle ore 14:30 nuovo derby al Lamberti. Masitto: "Vincere aiuta ad infondere certezze"

Un nuovo derby. Cavese-Casertana è la seconda sfida fra corregionali per i metelliani al Simonetta Lamberti. Dopo il successo pesante sul Savoia, alle ore 14:30 i blufoncè ospitano la squadra di Espinal, reduce dalla sconfitta in extremis con il Catania e alle prese con un ambiente in subbuglio. Per Masitto la chance di piazzare un colpo prestigioso. Il tecnico perde Diarrassouba e lancia Sava da esterno. In dubbio Visconti. Davanti conferme per Fusco e Minaj.

Le parole di Masitto

Il prepartita di Cristiano Masitto: “Vincere aiuta a lavorare meglio ed avere certezze. Abbiamo maggiori consapevolezze. Affrontiamo una squadra forte, costruita per stare lì davanti. Noi però ripartiamo dalle nostre certezze, dalle nostre tante qualità offensive. Ora cerchiamo continuità. Serve arrivare alle prestazioni, perché si vince con un’identità precisa. Stiamo avendo un’evoluzione che mi piace tanto, passando anche dalle consapevolezze e dal dna della squadra. Sulle assenze non mi soffermo perchè ho un gruppo ampio e valido”.

Cavese-Casertana, le probabili formazioni:

Cavese (3-5-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Fiordaliso; Sava, Esposito, Awua, Orlando, Nunziata; Fusco, Minaj. Allenatore: Masitto.

Casertana (3-5-2): De Lucia; Belli, Kontek, Martino; Oukhadda, Girelli, Pezzella, Mehic, Vezzoni; Manconi, Castelli. Allenatore: Espinal.