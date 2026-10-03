Salernitana-Bari è già iniziata a suon di pretattica: spunta un gesto 'pugliese'

Che sia vigilia di una gara importante si percepisce dai numeri da capogiro che la prevendita fa registrare. Salernitana-Bari non sarà solo rinnovo di un gemellaggio storico ma vale già un pezzettino di campionato. Più per la Salernitana, chiamata a lanciare un segnale, a ricucire lo strappo di sette punti in classifica dal Bari capolista. Mentre per i galletti c’è solo l’assillo di poter portare a dieci punti il distacco da una delle pretendenti alla B diretta. Non male.
La pretattica
E allora ecco che Salernitana-Bari s’innesta già su marce altissime. La Salernitana, che in stagione ha acceso i microfoni per raccontare le emozioni di Serse Cosmi nel prepartita solo 24 ore prima del derby con la Cavese, continuerà con il suo ‘modus operandi’. Una decisione che anche il Bari, a sorpresa, ha deciso di seguire: niente conferenza stampa per Massimo Rastelli. Anche il tecnico dei pugliesi lancerà le sue riflessioni al sito ufficiale del club. Una mossa che ha sorpreso l’ambiente biancorosso, seguendo però la volontà dei galletti di non dare indicazioni agli avversari. Modalità pretattica innescata. Una sfida nella sfida: Salernitana-Bari è già iniziata.