Bari-Scafatese 1-1, prova di forza dei canarini: al San Nicola è pari Emmausso risponde a Gomez, i gialloblu fermano anche i galletti. Trema Rastelli

Una nuova prova di forza. La Scafatese ferma ancora una big. I canarini impongono il pari al Bari (1-1) e si mangia le mani per le occasioni per firmare uno storico colpaccio cestinate nel finale di gara. A Gomez risponde Emmausso, con i canarini che rialzano la testa dopo il ko con l’Inter Under 23 e dimostrano tutte le proprie intenzioni playoff. Fischi copiosi per i biancorossi, con la posizione di Rastelli che trema.

La partita

Il Bari parte bene e dopo nove minuti trova il vantaggio: verticalizzazione di Elia che pesca Butic. Cross per Gomez che porta avanti i suoi. Il centravanti sfiora il pari, con Sushs provvidenziale su Butic. La Scafatese reagisce e trova il pari: Emmausso raccoglie un suggerimento di Volpicelli, elude Mantovani e trafigge Cerofolini con una precisa conclusione sul primo palo (31’). La ripresa ha nei contropiedi della Scafatese una costante: prima Palmieri, poi Emmausso creano più pericoli ad un attento Cerofolini. L’occasionissima a tempo scaduto capita a Proia, fermato da un super Cocetta. E nel recupero, Forte mette le mani sul colpo di testa di Colangiuli, blindando così il pari.