Salernitana-Savoia, i convocati di Di Bari: due recuperi illustri

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Vito Di Bari ha convocato 24 calciatori Salernitana-Savoia, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Preziosi i recuperi di Achik e Heinz, regolarmente a disposizione.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;
DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 26 Heinz, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;
CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 8 Tascone, 25 Djibril, 32 Vitale, 77 Cardoni;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.