Calcio a 5, troppo Catania per la Feldi Eboli: 'manita' siciliana Le foxes cadono in Sicilia (5-1). Ora la pausa per i Mondiali

Trasferta amara per la Feldi Eboli, che esce sconfitta per 5-1 dal campo della Meta Catania. Nello Sky match di giornata i padroni di casa costruiscono il proprio successo trascinati dalla tripletta di Podda e da una gara gestita con grande autorevolezza, a poco serve il gol di Block, che nel finale di tempo aveva riaperto momentaneamente la partita e acceso le speranze rossoblù.

La partita

La Meta schiera Siqueira tra i pali, Pulvirenti, Musumeci, Podda e Fits, mentre la Feldi si affida a Pietrangelo, Gastaldo, Bertoline, Echavarria e Block. L’avvio è tutto di marca etnea: Podda sblocca subito il risultato e, dopo pochi minuti, firma anche la doppietta personale, portando il Catania sul 2-0. Le volpi provano a reagire, guidate dal capitano Selucio, mentre Musumeci cerca a sua volta la via della rete per i padroni di casa. Nel finale di primo tempo arriva però l’episodio che sembra riaprire la gara: Block alza il pressing su Ortas, che perde palla dopo averla ricevuta dal proprio portiere, il numero 21 rossoblù ne approfitta e dalla distanza spedisce nella porta sguarnita il pallone del 2-1. La reazione della Meta è immediata con Ortas che ci prova dalla distanza e Fits che si inventa una giocata di qualità e sfiora il terzo gol, ma Pietrangelo gli nega la gioia della rete. Ma, a un minuto dall’intervallo, Podda completa la sua serata con un elegante scavetto che vale il 3-1 e la tripletta personale.

La Feldi prova a rientrare in partita fin dai primi minuti del secondo tempo e le occasioni non mancano: Echavarria sfiora il gol in apertura calciando fuori e, pochi secondi più tardi, Felipinho ha una grande occasione con la porta praticamente sguarnita, ma non riesce a concretizzare. La Meta invece non perdona e colpisce ancora: Ortas supera Pietrangelo in uscita con un tocco morbido e firma il 4-1. Il portiere rossoblù evita poi un passivo più pesante, opponendosi a Pulvirenti e tenendo in vita le ultime speranze della Feldi. Nel finale le volpi ricorrono al portiere di movimento per tentare di accorciare le distanze, ma la scelta viene punita quasi subito: Albertico recupera palla e non spreca l’occasione a porta vuota, siglando il 5-1 a meno di tre minuti dalla sirena.