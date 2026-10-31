Salernitana, Di Bari si prepara al debutto: la possibile formazione anti-Savoia L'infermeria però regala brutti scherzi

La rosa si allarga. Heinz e Achik intravedono la convocazione. Salvo colpi di scena, sia il difensore che l'esterno offensivo saranno inseriti nella lista dei convocati per Salernitana-Savoia. L'ufficialità arriverà in mattinata, al termine della rifiinitura in programma nelle prossime ore. Di Bari dovrà sciogliere le riserve anche sulle condizioni di Cardoni. L'ex Picerno è il grande dubbio della vigilia. Dopo la titolarità di lunedì scorso, problemi alla schiena lo hanno limitato e rischiano di bloccarlo.

La probabile formazione

Si va verso il rilancio del 4-4-2. Davanti a Galeotti, in difesa salgono le quotazioni di Longobardi, con Pieraccini, Celiento e Anastasio. In mezzo al campo spazio a Tascone e uno fra De Boer e Vitale. Un ballottaggio che verrà sciolto solo nelle ultime ore. Villa e Llano giocherebbero da esterni nel 4-4-2. In attacco D'Ursi e Lescano. Fuori dalle rotazioni Gyabuaa, La Gumina e Varela Djamanca, ancora ko per infortunio.