Cavese-Az Picerno, le probabili formazioni: Masitto si affida a Fusco I metelliani vogliono rialzarsi dopo Foggia e sfidano i rossoblu (ore 17.30)

Ritrovare il sorriso. La sconfitta con il Foggia ha minato il percorso della Cavese, impegnata alle ore 17.30 contro il Picerno. Al Simonetta Lamberti, i metelliani vanno a caccia del quarto successo interno ma soprattutto vogliono scrollarsi dalle spalle la delusione per il ko di settimana scorsa in Puglia arrivato sui titoli di coda. Masitto riparte dal 3-5-2, con il dubbio Minaj-Fella in attacco per far coppia con Fusco. Di fronte il Picerno che ha strapazzato la Salernitana, con Di Deo riconfermato sulla panchina.

Le parole di Masitto

In conferenza stampa, Masitto ha analizzato il prepartita: “Dobbiamo migliorare i tre minuti prima del 90esimo, quelli che ci hanno punito a Foggia. Dobbiamo essere bravi nel consolidarci. Ricapiterà sicuramente e dobbiamo cercare di migliorare, i ragazzi hanno capito e sanno che ci aspettiamo la solita mentalità, il solito modo di lavorare come intendiamo al cospetto di un avversario che ha fatto una bella vittoria lunedì scorso con la Salernitana”.

Cavese-Az Picerno, le probabili formazioni:

Cavese (3-5-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Nunziata; Macchi, Orlando, Awua, Esposito, Diarrassouba; Minaj, Fusco. Allenatore: Masitto.

Az Picerno (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Maselli, Franco; Kanoute, Bianchi, Pugliese; Abreu. Allenatore: Di Deo.