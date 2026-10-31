Bari-Scafatese, le probabili formazioni: Facciolo riparte dal tridente Sfida al vertice per i canarini (ore 14.30). Facciolo: "Servirà coraggio e personalità"

Sfida da capogiro. Dopo il ko con l’Inter Under 23, la Scafatese vuole subito rialzarsi e confermare il suo ruolo di ‘ferma big’ del campionato di serie C. Alle ore 14.30, i canarini fanno visita al Bari, reduce dal ko con il Potenza di Coppa Italia Serie C affrontato però con tante novità di formazione. Al San Nicola, Facciolo riparte dalle sue certezze, con la defezione pesante per squalifica di Toscano e sostituito da Esposito. Davanti conferme per il terzetto Palmieri, Emmausso, Volpicelli.

Le parole di Facciolo

Mister Facciolo ha presentato così la sfida: “Affrontiamo una squadra costruita per raggiungere obiettivi importanti che in casa non ha ancora subito gol. Hanno individualità di alto livello e superiori a questa categoria. Detto questo, noi dovremo fare una partita di grande coraggio e personalità come Caserta, Catania e Salerno per cercare di portare un risultato positivo a casa. Sono convinto che faremo una buona prestazione a Bari”.

Bari-Scafatese, le probabili formazioni:

BARI (4-3-3): Cerofolini, Cocetta, Mantovani, Elia, Anzolin; Mendicino, Prisco, Maggiore; Tribuzzi, Butic, Della Morte. All. Rastelli.

SCAFATESE (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Bacchetti, Ferrara; Brunet, Esposito, Proia; Palmieri, Emmausso, Volpicelli. All. Facciolo.