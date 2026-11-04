Scafatese, la C ti porta in alto: numeri da capogiro per il club I report sui numeri social fanno registrare la valorizzazione del brand gialloblu

La cornice della serie C e la partenza da urlo. La Scafatese irrompe nella scena professionistica italiana e i dati sorridono. In un report reso noto dai canali ufficiali del club, i canarini fanno registrare numeri che testimoniano la grande passione della nostra tifoseria e il crescente appeal che la Scafatese sta dimostrando a livello nazionale.

I dati

Sui canali social e digitali ufficiali della Serie C, i contenuti video riguardanti la Scafatese hanno fatto registrare complessivamente 219.591 visualizzazioni su YouTube (dato parziale che non include ancora la sfida Bari-Scafatese). A trascinare il seguito digitale del club sono state in particolare due sfide di grande fascino e tradizione: Salernitana – Scafatese (Coppa Italia Regionale Serie C): 58.429 visualizzazioni e Catania – Scafatese: 52.251 visualizzazioni I numeri evidenziano un interesse che travalica i confini cittadini, posizionando il brand Scafatese tra i più cliccati del girone. Anche la risposta sul piccolo schermo ha fatto registrare performance rilevanti. La copertura televisiva delle gare trasmesse da Sky ha evidenziato per la Scafatese Calcio un valore RCH (Reach – contatti unici con almeno 1 minuto continuativo di visione) pari a 18.247 spettatori complessivi, con una media costante di 2.027 spettatori a partita.

Il messaggio

La nota del club: "Si tratta di un risultato di assoluto rilievo per una società al suo primo anno nel professionismo dopo molti anni, a dimostrazione del forte legame con il territorio e dell’attrattività della squadra verso gli appassionati di calcio. Continueremo a lavorare con impegno per valorizzare al massimo il nostro brand e offrire una vetrina sempre più prestigiosa ai partner commerciali che hanno scelto di sostenere il nostro progetto sportivo e aziendale".