Salernitana, La Gumina si aggrappa alla legge dell’ex: le sue condizioni La punta vuole rientrare nella lista dei convocati, lo staff medico chiede pazienza

Doppia cifra. Se dici Inter Under 23 ad Antonino La Gumina spunta un sorriso. La scorsa stagione l’attaccante siciliano vestì la maglia nerazzurra, con il compito di bomber dai gol pesanti ma anche con il ruolo di chioccia, di attaccante navigato intorno ai quali far crescere i tanti giovani talenti nerazzurri. Ventisette presenze condite da dieci gol. La doppia cifra che anche la Salernitana spera di vedersi concretizzare. Sarà una sfida da ex ma senza veleni o dissapori.

Il rientro

Di Bari spera di poterlo abbracciare per la prima volta. Ci va con i piedi di piombo però, troppo importante il recupero dell’attaccante siciliano. A ridosso del derby con la Scafatese la Salernitana rese noto che il centravanti siciliano aveva riportato una lesione muscolare di basso grado all’adduttore destro. Uno stop quantificato in quattro settimane. La Salernitana aveva immaginato di portarlo in panchina con il Savoia ma si è preferito rallentare. Ora si scioglierà il dubbio solo a poche ore dalla partenza.

I numeri

Anche perché alle porte c’è il Catania e la Salernitana vuole avere al top il suo centravanti con più gol in stagione per una sfida speciale. Per La Gumina sarà come un derby, quindi vietato mancare. Di Bari aspetta di vederlo in campo, col suo modo di giocare che è congeniale per i movimenti che chiede ad una prima punta.