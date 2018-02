Salerno Basket:Ceccardi in prestito alla Givova Ladies Scafati Patron Somma sul pivot: “Ha dato sempre il massimo, le daremo chance di giocarsi playoff”

Alice Ceccardi passa in prestito alla Givova Ladies Free Basketball Scafati fino al termine della stagione. L’atleta di origini liguri, classe 1998, giocherà quindi la fase a orologio col sodalizio gialloblù, dopo un anno e mezzo di permanenza nelle file del Salerno Basket ’92. La trattativa per la cessione del pivot si è concretizzata nel giro di qualche giorno. “Daremo la possibilità a Ceccardi di giocarsi importanti chances di approdare ai playoff per la promozione in A2, visto che le nostre sono drasticamente ridotte – afferma patron Angela Somma – Scafati ci ha chiesto la giocatrice da tempo: finora avevamo resistito ma, siccome vogliamo bene alle nostre atlete, siamo disposti a concederle l’occasione di puntare a obiettivi più importanti. Ringraziamo di cuore Alice per quanto fatto con la nostra casacca, perché non s’è mai risparmiata e ha dato il massimo in ogni occasione. Purtroppo nella seconda parte di stagione abbiamo subito una serie di battute d’arresto che rendono molto flebili le speranze di agguantare i playoff da parte nostra”.

Scafati è prima, Salerno è attardata di sei punti che risultano difficili da colmare nella fase a orologio. “Ma non per questo getteremo la spugna, sia ben chiaro – precisa il massimo dirigente salernitano – Abbiamo in organico Fontana, classe 2000, su cui puntiamo e che ora potrà crescere con maggiore continuità. Restiamo in corsa anche sul fronte U20 e in Coppa Campania, obiettivi che vogliamo giocarci con onore”. A proposito di Coppa Campania: sabato 17 febbraio al PalaSilvestri le granatine ospiteranno la Banca Stabiese Castellammare per i quarti di finale. Ingresso gratuito alle 19:30 nell’impianto di rione Matierno, in palio c’è l’accesso alle final four della competizione regionale.

M.G.