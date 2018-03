Basket Ruggi: buona prestazione, ma non basta contro Scafati Punteggio finale di 51-72

La Givova Ladies Scafati supera il Basket Ruggi Salerno al Pala Zauli di Battipaglia, con il punteggio finale di 51-72.

Nonostante l’inizio di gara sia tutto di marca scafatese, con le ospiti che piazzano un parziale di 0-12, le giovani rosso blu si rifanno sotto fino al -6 al decimo minuto, 11-17. Il secondo periodo di gioco è di totale black out per le salernitane che devono anche fare i conti con una coppia arbitrale che applica per l’intera durata della gara un metro arbitrale molto discutibile. Dopo appena due minuti dall’inizio del quarto, le ospiti possono favorire già del bonus e concretizzare ogni fallo subito dalla lunetta. Trascinate da Cicic e Scibelli le ragazze targate Givova allungano così fino al 21-44 dell’intervallo lungo. Alla ripresa delle ostilità, le ragazze del Ruggi hanno un’ altra faccia, una faccia che mette paura e non poco alle ospiti: con un parziale di 16-7 e delle belle giocate nelle due metà campo al trentesimo il punteggio è sul 37-51. Nell’ultimo periodo, quando la rimonta poteva essere concretizzata del tutto, le giovani salernitane cadono in banali errori che Scafati, capolista del campionato, converte in punti, chiudendo di fatto la gara.

Basket Ruggi Salerno – Givova Ladies Scafati 51-72

Tabellini: Fumo 3, Bisogno, Germano 6, Patanè 9, Di Pace 12, Di Martino, Opacic, Panteva 7, De Feo 2, Montiani 12. Coach. Pignata

M.G.