Salernitana, due ex per la porta: le soluzioni Faggiano lavora per riempire il vuoto dopo gli addii a Donnarumma e Brancolini

C'è una porta sguarnita da riempire con un estremo difensore che abbia esperienza e spalle larghe. La Salernitana riparte ma al momento è alle prese con la caccia al futuro numero uno. Con Donnarumma sarà addio, con l'estremo difensore che non rinnoverà e incassa il gradimento della Scafatese. Brancolini non è stato riscattato ma è idea molto forte, con l'Empoli a caccia di una soluzione nel nome del contratto in scadenza nel prossimo giugno 2027. Ci sarebbero i soliti Cevers e Guacci, giovani e di prospettiva che andranno in ritiro ma destinati a lottare per il ruolo di terzo portiere.

Due ex come soluzioni

Nelle ultime ore, la Salernitana ha intensificato i contatti con il Sudtirol per Marius Adamonis. Per il lituano sarebbe la terza avventura in maglia granata. La seconda fu la più fortunata, con le sue mani da vice Belec nella corsa alla serie A della Salernitana di Castori. I contatti sono in corso, con gli altoaltesini che puntano Pilizzari, altro nuovo che piaceva ai granata, e libereranno così Adamonis. La Salernitana incassa, spinge e intanto aspetta segnali anche da Anthony Iannarilli. Senza rinnovo con l'Avellino sarà addio. La Salernitana lo aveva cercato già a gennaio senza fortuna. Con un contratto pluriennale e la certezza della titolarità l'affare si potrebbe chiudere.