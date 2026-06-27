Ex Salernitana, Jovane Cabral fa la storia con Capo Verde

Doveva essere la cerentola del torneo, alla fine si ritroverà al cospetto dei campioni in carica dell'Argentina dopo aver addirittura eliminato l'Uruguay. Capo Verde fa la storia. E tra le sue fila c'è anche l'ex Salernitana Jovane Cabral. A Houston, la nazionale africana pareggia senza gol con l'Arabia Saudita. Tre pareggi però bastano per strappare una clamorosa qualificazione ai sedicesimi di finale. Classificata al 67esimo posto nel ranking Fifa prima del torneo, la piccola nazione insulare è rimasta imbattuta nelle tre partite del girone, divcentando la Nazionale più piccola nella storia a guadagnare l'accesso alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale.
E ora la super sfida con l'Argentina. I campioni del Mondo contro la nazionale più piccola a centrare la qualificazione alla fase ed eliminazione diretta. Magie del Mondiale, emozioni da scrivere tra le pagine più belle delle rispettive carriere.