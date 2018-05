Playoff: Jolly Salerno batte Saviano in gara 1 nei quarti Mercoledì gara 2 in trasferta. Coach Monteleone: “Atteggiamento giusto, gran prova difensiva”

La Jolly Animation Pallacanestro Salerno non fallisce gara 1 e mette in discesa la serie dei quarti di finale playoff per il salto in Serie C Gold. La compagine allenata da Francesco Monteleone ha battuto con un perentorio 89-46 il Ca. e Bi. Saviano tra le mura amiche del PalaSilvestri: prova convincente fin dalle prime battute con attenzione massima in difesa e gran cinismo sotto canestro. Mercoledì gara 2 in trasferta.

Approccio ok, Salerno fa subito la voce grossa. Lucinskas abbassa la saracinesca, Guadagnola si erge a re del pitturato, si getta nelle “botte” e ne esce vincitore. La regia di Del Prete, l’esplosività di Pirrone e le chirurgiche giocate di Salvatore fanno il resto per un +11 rassicurante al 10’ (26-15). I ritmi si abbassano leggermente nel secondo quarto dove, tuttavia, Salerno continua a concedere briciole agli avversari: 41-22 a metà partita, nel terzo quarto i locali scappano via e Saviano si demoralizza. Il neroverde Nocera, capocannoniere del girone B in regular season, si autoesclude per protesta dopo un fallo fischiatogli contro e il match scivola via senza problemi per Salerno che va al +30 alla mezzora (62-32) anche grazie alle triple di Guadagnola e al supporto di Angelo e Roberto Lasala (rispettivamente 10 e 11 punti). Nel finale, Salerno abbassa il quintetto coi più giovani Boninfante, De Martino e Bertolini che rispondono “presente”.

“L’atteggiamento è stato quello giusto, i ragazzi hanno risposto fin troppo bene dal punto di vista dell’approccio, rispettando il piano partita che c’eravamo prefissati – afferma coach Monteleone – Abbiamo imposto il nostro ritmo, difendendo bene e sfruttando offensivamente la superiorità spalle a canestro: inizialmente abbiamo cercato di portare palla vicino al ferro ed abbiamo avuto ragione, perchè abbiamo scavato un piccolo solco fin da subito, senza forzare”. L’allenatore è soddisfatto soprattutto della prova difensiva dei suoi: “Le partite si vincono con le difese. Puoi fare 100 punti ma, se non difendi, gli avversari possono sempre farne 101. Noi siamo stati attenti. Fondamentale, soprattutto in queste partite, è la compattezza del gruppo. Ne ho vista tanta e tutti, anche chi è entrato dalla panchina, hanno dato un contributo importantissimo”. Menzione speciale per Lucinskas: “Ottimo in fase difensiva, ha annullato Nocera ed è stato super nei rimbalzi”.

Mercoledì sera, 23 maggio, è in programma gara 2 alla palestra Ciccone di Saviano (ore 21). “Non sarà la stessa partita – ammonisce Monteleone – A Salerno non ho visto il Saviano che conosco, ovvero quello che ci ha messo in difficoltà in regular season, pur uscendo noi vincitori. Mercoledì ci aspetteranno, hanno un campo molto caldo ed un seguito importante di tifosi. Dovremo approcciare alla stessa maniera, consapevoli che sarà una gara molto fisica e servirà tranquillità, senza disunirci”. Dirigeranno l’incontro i signori Francesco Padula di Caserta e Salvatore Cesarano di San Nicola la Strada.

TABELLINO - JOLLY ANIMATION SALERNO-CA. E BI. SAVIANO 89-46 (26-15; 41-22; 62-32)

SALERNO: A. Lasala 10, Bertolini 2, Del Prete, R. Lasala 11, Boninfante 6, Guadagnola 25, Lucinskas 6, Pirrone 12, De Martino 4, Salvatore 13. All: Monteleone

SAVIANO: De Falco 2, Panico 2, Franzese, Policastro 2, Manzo 6, Mollo, Calcavecchia 8, Liguoro 3, Cirillo 7, Silvestri, F. Cremano 6, Nocera 6. All: A. Cremano.

Arbitri: Cannoletta-Mandato (San Nicola la Strada)

M.G.