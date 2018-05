Playoff: la Jolly Animation va in finale Pratica Saviano archiviata in gara 2, per il team di patron Sorgente ora c’è la Svapo Web Caudium

E ora, la finale. La Jolly Animation Pallacanestro Salerno prosegue la sua marcia playoff verso l’obiettivo Serie C Gold e chiude in due gare anche la serie contro il Ca. e Bi. Tigers Saviano. Affronterà in finale la Svapo Web Caudium Airola.

Dopo aver eliminato la Pro Cangiani, forti dell’89-46 di gara 1 i ragazzi di coach Monteleone hanno espugnato anche la palestra Ciccone di Saviano: 61-72 il punteggio di gara 2, in bilico fino alla mezzora. Punto a punto l’andamento, percentuali di tiro molto basse con i locali scatenati nel tenere anche un ritmo agonistico di un certo tipo. Starting five di Salerno con Del Prete, Angelo Lasala, Pirrone, Lucinskas e Guadagnola. Primo quarto sul 17-18 per gli ospiti, intervallo lungo sul 34 pari e terzo periodo che s’è chiuso con Saviano a +1 (52-51). Poi, nell’ultimo scatto Salerno ha schiacciato forte sull’acceleratore, sfruttando anche il fondamentale contributo di una panchina più lunga e seminando gli avversari: decisive due triple di Angelo Lasala e Andrea De Martino, seguite da un 2 su 3 dalla lunetta dello stesso De Martino che allungano e danno a Salerno il margine per conquistare l’accesso all’ultimo atto dei playoff.

“Di certo è stata una partita spigolosa, Saviano ci ha dato filo da torcere, avrebbe voluto portarci a gara 3 – commenta coach Monteleone – Sapevamo che sarebbe stata una gara molto fisica. L’approccio non è stato dei migliori da parte nostra, abbiamo iniziato con un pizzico di deconcentrazione e siamo stati sfortunati in certe situazioni ma, man mano, siamo rientrati in carreggiata. C’è stato grande equilibrio per tre quarti, poi nei 10’ finali abbiamo alzato l’intensità, riuscendo a portare in porto tranquillamente la nave. Ora abbiamo qualche giorno in più per riposare e concentrarci sull’ultimo, grande obiettivo stagionale”.

In finale la Jolly Animation Pallacanestro Salerno affronterà la Svapo Web Caudium Airola, terza classificata nel girone B di Serie D in regular season (lo stesso vinto dai salernitani) che ha avuto la meglio ieri della Rolo Caffè Virtus Curti. Gara 1 in programma il 2 giugno al PalaSilvestri, seconda sfida il 7 giugno in trasferta. Chi vincerà, conquisterà l’accesso alla Serie C Gold 2018/19.

Questo il tabellino della Jolly Animation Pallacanestro Salerno: A. Lasala 6, Bertolini, Del Prete 4, R. Lasala, Boninfante ne, Guadagnola 15, Lucinskas 15, Pirrone 14, De Martino 5, Passarelli ne, Salvatore 14, Sorgente ne. All: Monteleone

M.G.