Salernitana, Varone lancia segnali. Una sua ex si rifà sotto Il Puma accelera in vista del ritiro. Il mercato può riservare sorprese

Prima gli auguri alla Bersagliera con foto postata rigorosamente in maglia granata. Poi il duro lavoro sulla sabbia per tenere alta l'asticella della condizione fisica e farsi trovare pronto per l'inizio della nuova stagione. Ivan Varone aspetta la Salernitana. Corre e posta sui social un off-season con il turbo. E anche il pantaloncino granata che lo accompagna in ogni allenamento è segnale della sua volontà. Il Puma vorrebbe giocarsi le sue chance con Cosmi in panchina, provare a riannodare quel filo con la piazza campana che si è spezzato a gennaio, dopo una sessione invernale da separato in casa.

Si va verso l'addio

Eppure, anche alla luce delle manovre di mercato, per Varone si va verso l'addio. Oltre la convocazione per il ritiro, si aspettano anche quelle che saranno le sirene di mercato. Il Gubbio è già pronto a ritornare all'assalto, confermando l'interesse a reinserire nel proprio puzzle un tassello importante come lo è stato il Puma nella seconda parte di stagione. Occhio anche alla chance Reggiana. Un retroscena sugli emiliani: Varone ha partecipato al matrimonio di capitan Rozzio, alla cerimonia c’erano pezzi di quella che fu la squadra che si prese la serie B. Allora il centrocampista fu protagonista di quella impresa con 5 gol. Possibile un ritorno di fiamma.