Maltrattamenti in famiglia alla ex compagna: arrestato dai carabinieri L'indagato la seguiva al lavoro e fino a casa, nonostante le prescrizioni del giudice

I Carabinieri della Stazione di Amalfi hanno arrestato il 19 giugno scorso un uomo, le cui iniziali sono A.C., per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno dal GIP del Tribunale di Salerno. L'indagato era già sottoposto alla misura per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna.

La condotta contestata

Secondo quanto accertato dai militari, l'indagato avrebbe posto in essere reiterate condotte nei confronti della donna, seguendola sul luogo di lavoro e durante il rientro presso la propria abitazione, violando sistematicamente le prescrizioni impostegli dal Giudice.