Incendio fabbrica a Sarno, vertice urgente in Prefettura a Salerno Intanto l'Arpac monitora la presenza di diossine e altri veleni

Nelle ore immediatamente successive all'incendio che la notte scorsa ha interessato la fabbrica di materiali plastici nella zona industriale di Sarno, si è attivato in Prefettura a Salerno il Centro coordinamento soccorsi.

All'incontro ha preso parte il Viceprefetto Fulvia Zinno, in rappresentanza del Comune quale componente della Commissione Straordinaria, insieme al Comandante dei Vigili del Fuoco e ai rappresentanti delle Forze di Polizia, della Polizia Stradale, della Provincia, dell'ASL, dell'ARPAC e della Sala Operativa Regionale.

Nel corso della riunione i Vigili del Fuoco hanno illustrato le procedure per il completo e rapido spegnimento dell'incendio, mentre sono state definite le modalità di intervento coordinate tra tutte le componenti coinvolte. Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela della sicurezza dei cittadini e alla salvaguardia del territorio, come spiegano dal Palazzo di Governo.

La risposta istituzionale

Sin dalle prime fasi dell'emergenza la Prefettura ha coordinato le attività in stretto raccordo con il Commissario straordinario del Comune, Raffaele Cannizzaro, presente sul luogo dell'incendio, che ha prontamente adottato i provvedimenti più urgenti per la tutela della pubblica incolumità. Il Prefetto ha ringraziato i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, i Commissari straordinari del Comune di Sarno, la Regione Campania, l'Assessore all'Ambiente e la Protezione Civile per il tempestivo contributo.

La Prefettura ha comunicato che continuerà a monitorare costantemente gli sviluppi della situazione, garantendo ogni utile supporto.

Intanto l'Arpac segue l'evolversi della situazione con il monitoraggio dei veleni. Installato il campionatore per valutare la presenza di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi e un campionatore per il monitoraggio del PM10 nei pressi del Pronto soccorso dell’Ospedale ‘’Martiri del Villa Malta’’ di Sarno a circa 500 metri dal luogo dell’incendio.