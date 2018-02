L’Alma Salerno ospita il Caserta Futsal Tornano a disposizione Renè Villalba e Danilo Spisso

L’Alma Salerno torna a calcare il parquet del PalaTulimieri. Domani – sabato 3 febbraio, alle ore 15 – i calcettisti granata scenderanno in campo contro il Caserta futsal per la 15esima giornata del girone G del campionato di serie B di calcio a 5. I salernitani sono reduci dalla vittoria esterna contro gli Azzurri Conversano mentre i casertani, lo scorso sabato, hanno impattato in casa contro il Volare Polignano.Una partita, dunque, che si presenta carica di aspettative, soprattutto per la squadra di casa che intende proseguire il proprio convincente cammino stagionale, continuando a tallonare Sandro Abate e Marigliano che occupano la testa della classica.

Il tecnico avrà a disposizione la rosa quasi al completo: assenti per infortunio Galiñanes e Raffone. Quest’ultimo, proprio durante la sfida con il Conversano, ha rimediato la frattura del dito mignolo. Non ci sarà neanche Cholo Salas che – come concordato con la società all’inizio della stagione – ha fatto brevemente ritorno in patria per alcune questioni personali. Tornano, infine, a disposizione Renè Villalba – completamente ristabilito dall’infortunio patito a dicembre – e Danilo Spisso, che ha smaltito i postumi del virus influenzale che lo ha costretto a dare forfait in Puglia.

M.G.