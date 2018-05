Feldi Eboli, Basile: "Daremo l'anima" Il tecnico guiderà la Prima Squadra e supervisionerà tutto il Settore Giovanile

La ASD Feldi Eboli comunica di aver raggiunto l’accordo con Piero Basile, il tecnico guiderà la Prima Squadra e supervisionerà tutto il Settore Giovanile nella stagione 2018/19. La società, gli atleti e il pubblico di Eboli danno il benvenuto al nuovo allenatore.



IDENTIKIT – Nelle cuffie Ligabue, ma anche tanta musica italiana. Sulla tavola un piatto di pasta, tra pesci e crostacei non sarà facile tenere a bada la linea. Lo farà col tennis, che pratica con una certa regolarità. Dà tutto sé stesso, ma chiede stima reciproca per centrare gli obiettivi. Un equilibrista indeciso. Sarà il segno zodiacale della Bilancia che lo fa altalenare tra schemi e possesso, che gli sono valsi una coppa Italia di serie B, due promozioni in serie A2, una in serie A1 culminata con un percorso chiuso ai playoff scudetto e conquista della Final Eight di Coppa Italia. Questo il profilo del neo allenatore rossoblù, nato a Martina Franca nell’ottobre del ’77, già pronto ad infiammare la piazza salernitana.



MADE IN SUD - “Eh sì, sono un tecnico Made in Sud! Orgoglioso di questa definizione, sono pugliese e la mia carriera è partita proprio dal territorio. Sei anni fantastici tra Putignano e Martina Franca, equamente divisi come tempo e con due società che ringrazio ancora, poi ancora 3 anni in terra pontina con una crescita esponenziale della squadra nerazzurra:

2 volte ai playoff scudetto e 2 Final Eight di coppa Italia. L’ultima esperienza a Cisternino, è andata come tutti sanno, ma anche in quest’occasione ho potuto sviluppare nuove capacità. La resilienza è il mio tratto distintivo, ora sarà fondamentale affrontare l’avventura con la Feldi Eboli con sempre più fame di successi e ambizione”.



PAROLA D’ORDINE: DIVERTIRE – “Il mio futsal è fatto di gioco di squadra ed intensità, cercando di tenere il pallino del gioco per fare la gara, affronteremo chi lotta per obiettivi più ambiziosi, ma andremo in campo sempre con la voglia di vincere. La qualità aumenta anche l’interesse del pubblico, tra i miei obiettivi c’è di appassionare sempre più persone a questa disciplina e di infondere ai miei giocatori quel quid in più per aumentare la fame in campo”



NUOVI ARRIVI… - “Il mercato è un momento tanto divertente quanto difficile, soprattutto nel nostro caso che stiamo cambiando diverse pedine. Chi arriva deve sapere che la Feldi Eboli ha un forte senso di appartenenza, inoltre devono avere delle determinate caratteristiche. Valuto un tassello alla volta insieme al direttore Serratore, stiamo allestendo una squadra che sposi gli obiettivi del presidente di Domenico. Nuovi annunci? Aspettiamo che qualcuno finisca i playoff…”.



DAREMO L’ANIMA - “L’ambiente ebolitano ha per me rappresentato uno dei motivi principali nella scelta di allenare la Feldi. Sin da quando sono venuto ad Eboli lo scorso anno ho visto un palazzetto gremito, che non si è scorato di fronte ad una sconfitta all’ultimo minuto, un esempio di lealtà e sostegno. Sono estremamente entusiasta di aver trovato una società di tale profilo, a partire dal presidente Di Domenico, motore inesauribile di questa società, e via via tutta la dirigenza da Serratore in poi. Anche per questo non vogliamo deludere le attese del popolo rossoblù, insieme alla squadra prometto che tutti daremo l’anima per questi colori”.

Redazione Sport