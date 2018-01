Jomi Salerno, netta vittoria a Teramo Finisce 16-30 per le salernitane in trasferta

Netta vittoria per la Jomi Salerno. La formazione guidata in panchina da coach Hrupec supera infatti in trasferta il Teramo con il risultato finale di 30 a 16 nel match valevole quale seconda giornata di ritorno della Regular Season del campionato di serie A femminile. Troppo netto il divario tra le abruzzesi e le campionesse d’Italia in carica. Capitan Coppola e compagne premono sin dall’inizio il piede sull’acceleratore lasciando davvero poco spazio alle avversarie. Teramo dal canto suo prova a tenere testa alle salernitane senza però riuscire nell’intento sperato. La prima frazione di gioco si chiude così con la Jomi Salerno avanti con il risultato di 15 a 7.

La musica non cambia nella ripresa. Le salernitane continuano a spingere forte, lasciando davvero poco spazio alle avversarie. Trascinata dalle reti di Lauretti Matos (8 marcature a referto ndr), Trombetta (6 marcature a referto ndr) e della rientrante Dalla Costa scavano il solco nel punteggio. Il sette allenato da coach La Brecciosa trascinato dalle reti di Casu e della solita Palarie (cinque a referto per entrambe al termine del match ndr) prova a tenere testa alla Jomi Salerno, ma contro le campionesse d’Italia in carica c’è davvero poco da fare. Il match si chiude così con il risultato di 30 a 16 in favore delle salernitane.

Globo -T.M.S.- Bioapta Teramo - Jomi Salerno 16-30 (primo tempo: 7-15)

Globo-T.M.S.- Bioapta Teramo: Di Giugno, Casu 5, Bonfini 1, Falini, Palarie 5, Macrone, Capone 4, Bergallo, Tancredi, Macinati, Di Giacomo, Bucceroni 1. All: Serafino La Brecciosa

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 6, Dalla Costa 5, Motta, De Somma, Coppola 2, Gomez 5, Romeo 3, Prunster, Napoletano, Lauretti 8, Casale 1, Biraglia, Landri. All: Neven Hrupec

Arbitri: Anastasio - Zappaterreno



M.G.