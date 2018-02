Jomi Salerno, successo casalingo contro Brixen La squadra di mister Hrupec è trascinata dalla solita Gomez

Vittoria casalinga per la Jomi Salerno che supera con il risultato di 28 a 20 il Brixen nel match valevole per la quinta giornata di ritorno della Regular Season della serie A femminile. Parte subito forte la compagine salernitana che piazza in pochi minuti un parziale di due reti a zero. Il Brixen di coach Noessing però si scioglie piano piano e con una difesa arcigna ed aggressiva ferma le sortite offensive delle padrone di casa. Il sette allenato da coach Hrupec però non si perde d’animo riuscendo a mettere sovente in difficoltà le avversarie. La prima frazione di gioco si chiude così con la Jomi Salerno avanti con il risultato di 14 a 9.

Nel secondo tempo capitan Coppola e compagne premono nuovamente il piede sull’acceleratore. Trascinata dalla rete della solita Gomez (9 a referto per lei ndr) la Jomi Salerno prende il largo nel punteggio. Brixen prova a restare aggrappata al match grazie alle reti dell’ex Federspieler e di Abfalterer (6 reti ciascuna a referto). Il match si chiude comunque con la vittoria delle salernitane con il risultato finale di 28 a 20. La Jomi Salerno porta così a casa altri due punti preziosi e tiene il passo della capolista Indeco Conversano, vittoriosa solo nel finale sul campo dell’Estense Ferrara con il risultato finale di 22 a 21.

Jomi Salerno – Brixen 28 – 20 (primo tempo: 14 – 9)

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 4, Stellato, Dalla Costa 3, De Somma 1, Coppola 3, Gomez 9, Romeo, Prunster, De Santis, Napoletano 3, Fabbo, Lauretti Matos 2, Landri 3. All: Neven Hrupec

Brixen: Gruber, Federspieler 6, Piok 2, Durnwalder C. 2, Durnwalder S. , Schatzer 1, Abfalterer 6, Hilber 3, Huber, Eder, Piantini. All: Noessing

Arbitri: Pietraforte – Romana

M.G.