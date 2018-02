La Jomi Salerno supera l’ostacolo Dossobuono La squadra di coach Hrupec porta a casa altri due punti preziosi

La Jomi Salerno supera nel secondo match casalingo consecutivo l’Olimpica Dossobuono con il risultato finale di 37 a 24 nella gara valevole quale sesta giornata di ritorno della serie A femminile. Parte subito forte la compagine allenata da coach Neven Hrupec che piazza un break pesante in pochi minuti di gioco. Il sette allenato da coach Escanciano Sanchez accusa il colpo poi pian piano si scioglie, iniziando a macinare gioco ed anche alcune reti preziose. La Jomi Salerno però non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia, la prima frazione di gioco si chiude così con il risultato di 17 a 10 in favore delle salernitane. Nel secondo tempo scende in campo un Dossobuono completamente trasformato. Capitan Biondani e compagne macinano gioco e mettono a segno reti importanti che le permettono di accorciare il divario dalle avversarie.

Il sette allenato da Roberto Escanciano Sanchez, grazie alle reti di Ghilardi e Losco (5 a referto ciascuna) si avvicinano paurosamente nel punteggio costringendo coach Hrupec a chiamare time out. Al rientro in campo la Jomi Salerno riprende a spingere sull’acceleratore. La compagine salernitana trascinata dalle marcature di Napoletano (11 a referto) e Gomez (9 a referto) prende nuovamente il largo nel punteggio. Il match si chiude così con il risultato finale di 37 a 24. La Jomi Salerno porta a casa altri due punti preziosi, e tiene il passo della capolista Indeco Conversano, vittoriosa tra le mura amiche del Pala San Giacomo contro Teramo con il netto risultato di 42 a 14.

Jomi Salerno – Venplast Dossobuono 37 – 24 (primo tempo: 17 – 10)

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 1, Stellato, Dalla Costa 3, De Somma, Coppola 6, Gomez 9, Prunster, Napoletano 11, Fabbo, Lauretti 3, Casale, De Ciuceis, Landri 4. All: Neven Hrupec

Venplast Dossobuono: Moretti, Losco 5, Biondani, De Marchi 2, Rizzardi 2, Zanette 2, Stefanelli 4, Ampezzan 1, Ghilardi 5, Luchin, Mazzieri 3, Marchegiani. All: Roberto Escanciano Sanchez

Arbitri: Bocchieri - Scavone

M.G.