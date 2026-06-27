Salernitana, Mallamo è idea concreta per il centrocampo Il club sonda il mediano ex Brescia ma studia alternative

Valutazioni in corso. E la possibilità concreta di una rivoluzione. La Salernitana ragiona sul centrocampo. De Boer e Tascone sono i perni, gli uomini dai quali ripartire, ideali per il 3-4-1-2 che Cosmi vuole riconfermare come credo tattico. Diverse invece le posizioni per diversi tesserati granata: Capomaggio e Carriero sono oggetto di riflessioni, con il club che potrebbe aprire all'addio dei due calciatori. Gyabuaa invece non rientra nei piani di Cosmi ed è pedina di scambio col Catania e idea del Mantova. Per Di Vico si fa largo l'ipotesi Audace Cerignola.

Mallamo in pole

La Salernitana si guarda intorno, studia anche quelle che sono state le rivelazioni dello scorso campionato. Come Lucas Felippe, tra i migliori con la maglia del Potenza o come Siautonis, ad un passo dal Benevento. Una certezza per la C è Mallamo: il Sudtirol lo ha riaccolto dopo il prestito al Brescia ma è pronto a cederlo nuovamente. La Salernitana è in pole ma deve vincere il braccio di ferro con le rondinelle che sperano nel ritorno. Insegue Talia, calciatore che il Benevento potrebbe cedere alla luce degli innesti in mediana.