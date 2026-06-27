Salernitana, il club ufficializza lo staff Tante conferme e una novità

Una novità e tante conferme. La Salernitana omunica di aver definito la composizione dello staff tecnico della prima squadra che sarà guidato da mister Serse Cosmi nella stagione sportiva 2026/27.

La carica di allenatore in seconda sarà rivestita ancora dal sig. Giuseppe Scurto, già in granata dallo scorso mese di febbraio. Il prof. Manuel De Maria è confermato nel ruolo di preparatore atletico per la seconda stagione consecutiva. Continueranno ad operare nello staff granata anche l’altro preparatore atletico, prof. Marco Celia, e il preparatore addetto al recupero degli infortunati, prof. Vincenzo Laurino. Il ruolo di match analyst sarà ricoperto ancora dal sig. Sandro Antonini.

Il ruolo di preparatore dei portieri sarà affidato al sig. Valerio Visconti, reduce dall’esperienza al Parma nelle ultime tre annate. Ci si divide da Angelo Porracchio che il club ringrazia per il lavoro svolto nel corso del campionato 2025/26 e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale.