Jomi Salerno attesa dalla trasferta di Brescia Le ragazze di coach Neven Hrupec saranno di scena sabato 3 marzo alle 16:30

Impegno esterno per la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec saranno infatti di scena sabato 3 marzo con fischio d’inizio alle ore 16:30 al Pala San Filippo contro la Leonessa Brescia nel match valevole quale settima giornata di ritorno del Regular Season. Le salernitane, attualmente al secondo posto in classifica con 32 punti all’attivo, proveranno a centrare un nuovo successo per restare incollate alla capolista Indeco Conversano, attualmente a quota 34 punti. Il tutto in attesa dello scontro diretto in programma sabato 10 febbraio alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo.

La Jomi Salerno arriverà a Brescia molto agguerrita e con l’intenzione di non fare sconti a nessuno. Occhio però alla Leonessa Brescia. La formazione allenata da coach Laera venderà cara la pelle prima di cedere il passo alle avversarie. Brescia occupa attualmente la quart’ultima posizione in classifica (in condominio con Brixen ndr), frutto di cinque vittorie, quattro pareggi ed otto sconfitte ma proverà comunque a portare a casa un risultato di prestigio. Nell’ultimo turno di campionato la Leonessa Brescia ha conquistato un prezioso pareggio in trasferta, fermando sul 29 a 29 la Casalgrande Padana al Pala Keope.

M.G.