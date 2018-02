Prima sconfitta per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno Coach Citro: "Oggi non abbiamo difeso come sappiamo"

Era una gara insidiosa già nei pronostici e si è rivelata fatale per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, che in Sicilia contro il Telimar Palermo, ha conosciuto la prima sconfitta stagionale. Gara decisa da un brutto terzo quarto, che ha visto soccombere i giallorossi per 3-0. Il punteggio finale è stato di 10-8 per il Telimar, ma la Rari Nantes è stata in gara fino a 1 minuto e 52 dalla fine, quando ha avuto l'azione per pareggiare, ma purtroppo non è riuscita a segnare. Il decimo gol dei palermitani è arrivato sulla sirena, a gara praticamente finita.

La prima frazione si è chiusa in pareggio, 3-3, a segno per la Rari Spatuzzo e doppietta di Parrilli. Nel secondo quarti i giallorossi sono andati in vantaggio, chiudendolo con il punteggio di 2-1, a segno Saviano e Scotti Galletta. Nel terzo quarto, come già detto, la Rari si è giocata la possibilità di vincere l'incontro, soccombendo per 3 reti a 0. Ancora 3-3 nell'ultima frazione, con la doppietta di Saviano e il gol di Luongo.

"Oggi non abbiamo difeso come sappiamo - l'amara constatazione del tecnico giallorosso Matteo Citro - Abbiamo commesso diversi errori individuali che ci sono costati gol evitabilissimi. Potevamo fare meglio con l'uomo in più. Il Palermo è stato bravo e cinico nell'approfittarne. Ora dobbiamo subito rialzare la testa, già da sabato con la Roma 2007"

TELIMAR: Cartaino, Lisica 2, Galioto 1, Di Patti 2, Di Maio, Geloso, Giliberti 1, De Caro, Lo Cascio 2, Puglisi, Fabiano 1, Lo Dico 1, Geloso. All. Piccione

CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO: Santini, Luongo 1, Agostini, Polifemo, Scotti Galletta 1, Gallozzi, Lauria, Cupic, Saviano 3, Parrilli 2, Spatuzzo 1, Pica, Gregori. All. Citro

Arbitri: Nicolosi e Boccia

Parziali 3-3, 1-2, 3-0, 3-3

Espulso il tecnico Citro (Campolongo) per proteste nel quarto tempo. Usciti per limite di falli Lo Cascio (Telimar) e Scotti (Campolongo) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Telimar 4/7 e Campolongo Hospital RN Salerno 4/9. Spettatori 800.

M.G.