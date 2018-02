Torna alla vittoria la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno Battuta la Roma 2007 Arvalia per 12-7

Torna subito alla vittoria la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana. Alla piscina Simone Vitale, nel pomeriggio di sabato 4 febbraio, è andato in scena il più classico dei testacoda, con i salernitani primi del girone sud della seria A 2, e la Roma ultima con soli 3 punti. Vittoria netta e senza storie, la Rari Nantes ha fatto prevalere il maggiore tasso tecnico, la fisicità e la voglia di portare a casa i tre punti. La gara si può dire chiusa già nel primo quarto, terminato 4-0 per i giallorossi che partono subito con il piede schiacciato sull'acceleratore. Apre le marcature Cupic e poi una tripletta di uno scatenato Luongo incanalano l'incontro nel verso giusto. 5-3 il secondo quarto: Saviano, Parrilli, Luongo, Pica e Scotti Galletta per i giallorossi; Fiorillo e De Vena per i capitolini. Ampia rotazione di uomini per mister Citro e terza frazione che si chiude sull'1-1. In gol Saviano per la Rari e Faiella per la Roma. Calo di concentrazione nell'ultima frazione che si conclude con il parziale di 3-2 a favore della Roma. Gallozzi e Saviano a segno per i salernitani; Spiezio, Fiorillo e Perciballe per gli ospiti.

Pronostico rispettato per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno che guida la classifica con 24 punti, due in più del Latina.

"Molto bene i primi due tempi, dove abbiamo messo al sicuro il risultato. Siamo calati nella seconda parte di gara sia come intensità che come qualità delle giocate" il commento di mister Matteo Citro.

Sabato prossimo a Catania, i giallorossi sono chiamati a una difficile trasferta contro i Muri Antichi, formazione sempre ostica da affrontare fuori casa.

CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO: Santini, Luongo 4, Agostini, Polifemo, Scotti Galletta 1, Gallozzi 1, Lauria, Cupic 1, Saviano 3, Parrilli 1, Spatuzzo, Pica 1, Ragosta. All. Citro

ROMA 2007 ARVALIA: Rossi, Bogni, Re, Fiorillo 2, Washburn, De Vecchis, Di Santo, Perciballe 1, Sacco 1, De Vena 1, Spiezio 1, Faiella 1. All. Ciocchetti

Arbitri: Roberti Vittory e Zedda

Parziali 4-0, 5-3, 1-1, 2-3

Superiorità numeriche: Campolongo Hospital RN Salerno 3/8, Roma 2007 Arvalia 3/5. Spettatori: 250 circa.

M.G.