È derby. Sabato alla Vitale in scena la stracittadina Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e T-Group Arechi in programma sabato alle 17:30

Ci siamo, è già passato un intero girone e torna il derby di Salerno tra Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e T-Gropup Arechi, velevole per la 17sima giornata del campionato maschile di serie A2 di pallanuoto. Sabato alla piscina Simone Vitale, alle ore 17,30, in acqua scenderanno due squadre con l'umore diametralmente opposto per le opposte situazioni di classifica: la Rari Nantes Salerno in lotta per il primato in classifica; l'Arechi a caccia di punti per evitare i play out. Nella gara di andata si imposero i giallorossi con il punteggio di 6-2, in gol andarono Cupic (2), Saviano, Parrilli, Polifemo e Luongo.

Nonostante la notevole differenza di classifica, il derby di Salerno, come ogni altra stracittadina, sfugge a ogni pronostico, perché in acqua non scenderanno solo tecnica, tattica e gambe, ma soprattutto cuore, orgoglio e fame, e siamo certi che gli atleti giallorossi di queste doti ne hanno in abbondanza.

"Partita in cui spesso i valori tecnici si annullano ed ha la meglio chi ha più determinazione, fame e lucidità. Sarà bello per i ragazzi giocare con la piscina piena e calda" il commento del tecnico Matteo Citro, che per la gara di sabato dovrà rinunciare al capitano Andrea Scotti Galletta, squalificato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata a Pescara, e ad Agostini, ancora alle prese con un fastidioso infortunio al dito. Ci vorrà una grande prova di tutta la squadra per non far sentire la mancanza di esperienza dovuta alle loro assenze, soprattutto in fase difensiva.

Per il derby di sabato alla Vitale è atteso il pubblico delle grandi occasioni, per entrambe le tifoserie rappresenta una gara molto sentita per una rivalità sempre accesa, ma sostanzialmente corretta. Sarà gara dura e maschia, ma le due compagini si conoscono bene e faranno onore allo sport e alla città di Salerno.

Redazione Sport