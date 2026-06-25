Salernitana, Faggiano punta un suo pupillo: forcing per Kaleb Jimenez Il ds granata strappò lo spagnolo nel 2024 in cambio del prestito di Tello. Ora il ritorno di fiamma

Un interesse mai sopito. La Salernitana va a caccia di qualità. Perché nel 3-4-1-2 che Cosmi ha in mente di confermare per la sua Bersagliera, occorre avere un trequartista dal pensiero veloce, piedi buoni e gol nel sangue. La prima idea resta sempre Andrea Ferraris, trattenuto dal Pescara nonostante la promessa verbale strappata a ds e tecnico granata di voler indossare ancora la maglia della Bersagliera. Ma servono i soldi (circa 140mila euro) per tramutare le parole in fatti. E poi c’è il baby Alessandro Vinciguerra, ventenne pronto a dire addio al Cagliari.

Tentazione spagnola

Nel mirino di Faggiano però ci sono due calciatori fortemente voluti a Catania durante il suo regno da ds etneo. Il primo è Emmanuele Cicerelli, reduce da un’annata disgraziata per il grave infortunio al malleolo. Il secondo è Kaleb Jimenez Castillo, spagnolo che la Salernitana aveva fatto crescere in giro per l’Italia per poi cedere nell’anno della rivoluzione post-retrocessione in serie B. Petrachi, su volere anche di Martusciello, preferì il prestito di Tello all’elegante ma ancora acerbo spagnolo. Faggiano colse l’occasione al volo. In estate tentò il riavvicinamento ma il calciatore, in scadenza nel giugno 2026, venne blindato con un rinnovo fino al 2028. Ora però c’è apertura all’addio, con Kaleb Jimenez che sonda anche l’opportunità di un ritorno in patria.

La carta Gyabuaa

La Salernitana riflette, vuole sferrare l’assalto e può giocare come carta anche la cessione del cartellino di Gyabuaa. Il mediano, riscattato dall’Atalanta Under 23, non rientra nei piani di Cosmi. Lo vuole il Mantova in B ma la Salernitana sa anche dell’interesse mai sopito del Catania.